Marché aux plantes

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Parc du château du Taillis

• Un grand marché des plantes et décorations sera disposé dans le parc. Plus de 50 exposants (producteurs, artistes, artisans, associations, thérapeutes) proposeront des produits et des activités autour du thème du Jardin et de la nature. Côté plantes : plantes aquatiques, plantes succulentes, plantes aromatiques, vivaces, horticulture, motoculture, fruits et légumes… Côté décoration de jardin : brocante, mobiliers, décorations en fer forgé… Côté artisanal : bijoux, peinture, couture, cuir, céramique, savons et huiles… Côté alimentaire : foodtruck, miel, confitures, confiseries, jus…

5 €,gratuit <18 ans Sur la perspective, devant la facade du Château, s'installe un des plus beaux marchés de la région. Parc du château du Taillis Hameau de Saint-Paul, 76480 Duclair Duclair Seine-Maritime

2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T18:00:00