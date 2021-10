Martel Martel Lot, Martel Marché aux Plantes Martel Martel Catégories d’évènement: Lot

Martel

Marché aux Plantes Martel, 31 octobre 2021, Martel. Marché aux Plantes Martel

2021-10-31 10:00:00 – 2021-10-31

Martel Lot Martel Marché aux plantes sous la halle de 10h à 12h.

13h : repas tiré du sac.

14h30 à 15h30 : Atelier cuisinons le plantain.

16h : balade botanique organisée par Claudine Boyer.

Stands Croqueurs de pommes et O Ruches Dare-dard. Plantes Médicinales – Internet

Martel

dernière mise à jour : 2021-10-25 par

Détails Catégories d’évènement: Lot, Martel Autres Lieu Martel Adresse Ville Martel lieuville Martel