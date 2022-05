Marché aux plantes Lanleff Lanleff Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Lanleff

Marché aux plantes Lanleff, 15 mai 2022, Lanleff.

2022-05-15 – 2022-05-15

Lanleff Côtes d’Armor Lanleff Sixième édition de la foire aux plantes de l’association Le Cri des Brouettes. Retrouvez, sur le magnifique site du Temple de Lanleff, pépiniéristes et artisans, qui vous présenteront leurs productions. +33 6 19 96 65 45 Sixième édition de la foire aux plantes de l’association Le Cri des Brouettes. Retrouvez, sur le magnifique site du Temple de Lanleff, pépiniéristes et artisans, qui vous présenteront leurs productions. Lanleff

