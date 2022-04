Marché aux Plantes Gouarec Gouarec Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

2022-06-06 11:00:00 – 2022-06-06 16:00:00

Gouarec Côtes d’Armor Gouarec Le lundi de Pentecôte, une date à retenir pour nos amis passionnés de jardin! Venez participer, que vous souhaitiez tenir un stand ou faire une simple visite.

Restauration à emporter assurés par l’AIKB.

Marché ouvert de 11h à 16h. Entrée libre.

