Marché aux plantes et produits du terroir Sasnières

Sasnières

Marché aux plantes et produits du terroir

3 rue du château Sasnières Loir-et-Cher

2023-05-13 – 2023-05-14

Loir-et-Cher Marché aux plantes et produits du terroir au Jardin du Plessis Sasnières. Rendez-vous festif et convivial qui a lieu tous les ans. Cette manifestation est une belle occasion de visiter le jardin en compagnie des créateurs du lieu qui vous le font découvrir avec un regard particulier et passionné. Une quarantaine d’exposants proposent des végétaux : vivaces, rosiers, arbustes, graminées, bulbes, plantes aromatiques, buis, etc. Stands gourmands pour ravir les papilles et plein d’idées cadeaux avec des objets d’art et d’artisanat. C’est l’occasion de réunir de nombreux exposants qui profitent de cette manifestation pour présenter et vendre leurs plantes, ravir les papilles des visiteurs avec des produits gastronomiques ou encore proposer de nombreuses idées cadeaux avec des outils de jardinage, des objets de décoration… +33 2 54 82 92 34 Jardin du Plessis Sasnières

