Fleurs et Ânes d’Armor, pépinière spécialisée dans les plantes carnivores, ouvre grand ses portes, le samedi 28 et et le dimanche 29 mai 2022 ,de 10 à 18 h, à la Ville Jehan, sur la commune de Plénée-Jugon, pour un week-end tout en couleur, avec un marché aux plantes, producteurs, artisans et artistes locaux.

Restauration sur place, Tombola, Animation musicale au programme. Entrée libre

+33 6 66 23 22 98 https://www.fleurs-et-anes-d-armor.com/

