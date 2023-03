MARCHÉ AUX PLANTES ET AUX POTS Sarreguemines Catégories d’Évènement: Moselle

Moselle Le Marché aux Plantes et aux Pots c’est le rendez-vous de tous les amoureux du jardin : jardiniers amateurs, horticulteurs, paysagistes… et des potiers !

C’est aussi un rendez-vous familial où l’on peut déambuler, participer à des ateliers, profiter des animations … Au programme :

– plein de belles plantes.

– des artisans céramistes.

– des ateliers jardinage et céramique pour la famille.

– des démonstrations de tournage.

– une animation musicale.

– une restauration. museum@mairie-sarreguemines.fr +33 3 87 98 93 50 https://www.sarreguemines-museum.fr/ Musées de Sarreguemines

