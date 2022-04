Marché aux plantes – Château-Renault Château-Renault Château-Renault Catégories d’évènement: 37110

Château-Renault 37110 Ventes et découvertes de : vivaces, arbustes, cactus, plantes grasses, palmiers, plantes méditerranéennes, ornement d’ail, plants, fleurs séchées, vannerie, végétaux rares…

Marché artisanal et restauration sur place Entrée gratuite mairie@ville-chateau-renault.fr +33 2 47 29 85 50 http://www.ville-chateau-renault.fr/

