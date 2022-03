Marché aux plantes Bischwiller, 24 avril 2022, Bischwiller.

Marché aux plantes Bischwiller

2022-04-24 10:00:00 – 2022-04-24 17:00:00

Bischwiller Bas-Rhin Bischwiller

EUR La Ville de Bischwiller vous invite Place de la Liberté, sous le chapiteau, où une vingtaine d’exposants vous attendent. Ils vous proposeront une multitude de fleurs, de plants de légumes à repiquer, de décorations de jardins, de créations florales… Nouveauté cette année, la présence de la micro-entreprise « Agrotonome » de Haguenau, qui vous présentera un concept novateur de potager-composteur.

Le jardin du Sonnenhof, partenaire de l’évènement, en plus de ses ventes de plants, vous proposera un rempotage gratuit dans vos jardinières personnelles pour tout achat de plants à leur stand. Vous avez oublié vos pots, un stand de poterie pourra vous en proposer.

Vous n’avez pas la main verte, aucun problème, vous trouverez dans notre marché des fleurs artificielles.

Pour les amateurs de saveurs gustatives, ou les personnes coquettes, d’autres produits dérivés de fleurs et de plantes agrémenteront les allées du marché (miel, confitures, bijoux en végétaux, tisanes, poteries, couronnes de fleurs séchées).

Enfin, pour animer cette journée, le groupe « Les Arts Populaires » d’Haguenau vous proposera 4 représentations de folklore alsacien (11h30, 14h, 15h, 16h), et une petite restauration (tartes flambées et brasserie) sera tenue par le foodtruck « Les Enflammés » de Strasbourg, et la brasserie BAT de Lochwiller

La Ville de Bischwiller vous invite Place de la Liberté, sous le chapiteau, où une vingtaine d’exposants vous attendent. Ils vous proposeront une multitude de fleurs, de plants de légumes à repiquer, de décorations de jardins, de créations florales…

+33 3 88 53 99 20

La Ville de Bischwiller vous invite Place de la Liberté, sous le chapiteau, où une vingtaine d’exposants vous attendent. Ils vous proposeront une multitude de fleurs, de plants de légumes à repiquer, de décorations de jardins, de créations florales… Nouveauté cette année, la présence de la micro-entreprise « Agrotonome » de Haguenau, qui vous présentera un concept novateur de potager-composteur.

Le jardin du Sonnenhof, partenaire de l’évènement, en plus de ses ventes de plants, vous proposera un rempotage gratuit dans vos jardinières personnelles pour tout achat de plants à leur stand. Vous avez oublié vos pots, un stand de poterie pourra vous en proposer.

Vous n’avez pas la main verte, aucun problème, vous trouverez dans notre marché des fleurs artificielles.

Pour les amateurs de saveurs gustatives, ou les personnes coquettes, d’autres produits dérivés de fleurs et de plantes agrémenteront les allées du marché (miel, confitures, bijoux en végétaux, tisanes, poteries, couronnes de fleurs séchées).

Enfin, pour animer cette journée, le groupe « Les Arts Populaires » d’Haguenau vous proposera 4 représentations de folklore alsacien (11h30, 14h, 15h, 16h), et une petite restauration (tartes flambées et brasserie) sera tenue par le foodtruck « Les Enflammés » de Strasbourg, et la brasserie BAT de Lochwiller

Bischwiller

dernière mise à jour : 2022-03-21 par Commune de Bischwiller