MARCHÉ AUX PLANTES AU JARDIN CAMIFOLIA Chemillé-en-Anjou Chemillé-en-Anjou Catégories d’évènement: Chemillé-en-Anjou

Maine-et-Loire

MARCHÉ AUX PLANTES AU JARDIN CAMIFOLIA Chemillé-en-Anjou, 1 mai 2022, Chemillé-en-Anjou. MARCHÉ AUX PLANTES AU JARDIN CAMIFOLIA CHEMILLÉ 1 rue de l’Arzillé Chemillé-en-Anjou

2022-05-01 – 2022-05-01 CHEMILLÉ 1 rue de l’Arzillé

Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire Chemillé-en-Anjou Une trentaine d’exposants proposent à la vente un large choix de plantes médicinales, aromatiques, de collection, vivaces, arbustes mais aussi des produits à base de plantes ou à destination du jardin, de l’artisanat…

Participez à une vingtaine d’animations gratuites : découverte de la botanique, distillation, broyage de végétaux, la découverte des sciences participatives avec le Science tour… ainsi que des surprises inédites !

C’est la batucada de Capharnaüm Cie qui assurera, cette année, l’ambiance festive !

Restauration sur place

Entrée gratuite C’est le 1er jour d’ouverture de la saison 2022, une trentaine d’exposants seront présents et de nombreuses animations vous attendent ! contact-camifolia@chemille-en-anjou.fr +33 2 41 49 84 98 https://www.jardin-camifolia.com/event/marche-aux-plantes Une trentaine d’exposants proposent à la vente un large choix de plantes médicinales, aromatiques, de collection, vivaces, arbustes mais aussi des produits à base de plantes ou à destination du jardin, de l’artisanat…

Participez à une vingtaine d’animations gratuites : découverte de la botanique, distillation, broyage de végétaux, la découverte des sciences participatives avec le Science tour… ainsi que des surprises inédites !

C’est la batucada de Capharnaüm Cie qui assurera, cette année, l’ambiance festive !

Restauration sur place

Entrée gratuite CHEMILLÉ 1 rue de l’Arzillé Chemillé-en-Anjou

dernière mise à jour : 2022-02-23 par

Détails Catégories d’évènement: Chemillé-en-Anjou, Maine-et-Loire Autres Lieu Chemillé-en-Anjou Adresse CHEMILLÉ 1 rue de l'Arzillé Ville Chemillé-en-Anjou lieuville CHEMILLÉ 1 rue de l'Arzillé Chemillé-en-Anjou Departement Maine-et-Loire

MARCHÉ AUX PLANTES AU JARDIN CAMIFOLIA Chemillé-en-Anjou 2022-05-01 was last modified: by MARCHÉ AUX PLANTES AU JARDIN CAMIFOLIA Chemillé-en-Anjou Chemillé-en-Anjou 1 mai 2022 Chemillé-en-Anjou maine-et-loire

Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire