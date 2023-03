Marché aux plantes Andel Andel Catégories d’Évènement: Andel

Côtes dArmor Andel La 24ème édition de notre marché régional aux plantes d’Andel aura dans les rues du centre bourg. Thème de cette année « les plantes printanières ».

Entrée libre et parkings à 200 mètres du site.

Dans un cadre d’accueil convivial, cette nouvelle journée florale sera encore le rendez-vous printanier incontournable des amoureux de la nature ayant la même passion :

– les plantes,

– l’embellissement,

– le fleurissement.

Organisé par le comité des fêtes d’Andel.

Salle Méridel et centre bourg. Marché régional aux plantes Andel – Edition 2023

