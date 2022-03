Marché aux plantes Andel Andel Catégories d’évènement: Andel

Andel Côtes d’Armor Andel La 23ème édition de notre marché régional aux plantes d’Andel aura dans les rues du centre bourg. Thème de cette année “les plantes printanières”.

Entrée libre et parkings à 200 mètres du site.

Dans un cadre d’accueil convivial, cette nouvelle journée florale sera encore le rendez-vous printanier incontournable des amoureux de la nature ayant la même passion :

– les plantes,

– l’embellissement,

– le fleurissement.

Organisé par le comité des fêtes d'Andel.

