Le dimanche 2 mai 2021 de 10h à 18h, le Marché aux Plantes de Roubaix revient pour sa 8e édition, sous le thème : Jardin, potager, plantes d’intérieurs et balcon.

Découvrez nos exposants :

• Claudine Wattelle, Tourcoing : Horticulture

• Brume, La Madeleine : Plantes vertes

• Pépinière Sylvain Duthoo, Wavrin : Pépinière graminées- fruitiers

• Studio Paupiette, Mouvaux : Composition Fleurs séchées

• Pierre Olivier Plants, Vermelles : Plants légumes aromatiques bio

• Biotiful des weppes, Wavrin : Maraicher, horticulteur

• Ceci n’est pas une Boulangerie, Roubaix : Boulangerie, Epicerie Vrac, Galerie

• Les Serres du Blanc Clocher, Ennetieres en Weppes : Horticulture

• Saúl Velázquez de Castro, Roubaix : Sculpteur / bonsaïka

• Do it Céline, Roubaix : Traiteur sucré à emporter

• Envie de Cactus, Libercourt : Production de cactus

• HUB, Roubaix : Brasseur

• Mieline, Roubaix : Traiteur salé et sucré à emporter

• PJH, Haverskerque : Horticulture

• Marcuz Philippe, Rucher du Château de la Fontaine, Roubaix : Miel artisanal & Co

• Pepperpotte & Les Effets de Pauline, Roubaix : Créations couture

• La Jardinerie Buissonnière, Roncq : Plantes extérieures

• Etika Spirulina, Lomme : Production et vente de spiruline

• Cha’Créatelier, Hem : Décoration macramé

• Idées Suculentes, Lesquin : Fleuriste – plantes grasses

• Hortus & Sauvageonnes, Wasquehal : Produits à base de cueillette de plantes sauvages

• Camille Varet / Daniela Marzolo, Roubaix : Créations Artistiques autour du végétal

• Ouika, Lomme : Thés et tisanes en vrac

• LECLERC, Roubaix : Producteurs Alliances Locales

• HOVEA OLEUM, Houdain : Producteur Huile d’Olive

• Atelier Iceberg, Roubaix : Savons et infusions

• La Fabrique aux Délices, Tourcoing : Confitures artisanales

• Au Paradis des Plantes, Esquelbecq : Horticulture

• Artimuse, Roubaix : Créations Artistiques

• La ferme de Lulu, Ebblinghem : Ferme Itinérante

• Bourse aux dons

Les horaires :

Dimanche 2 Mai de 10h à 18h

Pour se rendre au Marché aux Plantes :

En métro : Ligne 2 – arrêt Roubaix Grand Place

En train : Gare Jean Lebas Roubaix

En voiture : Suivre Roubaix Grand Place pour les GPS

En V’Lille : Station Roubaix Mairie

En tram : Eurotéléport

Entrée libre

8e édition

