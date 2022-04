Marché aux Nouveaux Jardins de la solidarité Moirans Moirans Catégories d’évènement: Isère

Moirans

Marché aux Nouveaux Jardins de la solidarité Moirans, 1 janvier 2022, Moirans. Marché aux Nouveaux Jardins de la solidarité Moirans

2022-01-01 09:30:00 – 2022-03-20 12:30:00

Moirans Isère Moirans Un petit marché est ouvert sur place pour vous proposer les légumes bio de saison ainsi que des plants d’arbres, fleurs, légumes en fonction des saisons. jardins.solidarite@orange.fr +33 4 76 35 01 69 http://www.jardins-solidarite.fr/ Moirans

dernière mise à jour : 2022-04-02 par Office de Tourisme du Pays Voironnais

Détails Catégories d’évènement: Isère, Moirans Autres Lieu Moirans Adresse Ville Moirans lieuville Moirans Departement Isère

Moirans Moirans Isère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/moirans/

Marché aux Nouveaux Jardins de la solidarité Moirans 2022-01-01 was last modified: by Marché aux Nouveaux Jardins de la solidarité Moirans Moirans 1 janvier 2022 Isère Moirans

Moirans Isère