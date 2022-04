Marché aux livres Reims Reims Catégories d’évènement: 51100

Reims

Marché aux livres Reims, 13 décembre 2020, Reims. Marché aux livres Rue de Mars Halles du Boulingrin Reims

2020-12-13 – 2021-06-13 Rue de Mars Halles du Boulingrin

Reims 51100 Le 2ème dimanche de chaque mois, rendez-vous aux Halles du Boulingrin pour le marché aux livres ! Une trentaine de professionnels des livres anciens, des cartes postales, d’affiches, de BD, timbres et documents anciens vous accueillent.

Flâneurs et professionnels sillonnent les allées et découvrent BD anciennes, revues de cinéma, livres d’art et de littérature… https://www.reims.fr/actualites/marche-aux-livres-des-halles-1399.html Rue de Mars Halles du Boulingrin Reims

dernière mise à jour : 2022-02-11 par

Détails Catégories d’évènement: 51100, Reims Autres Lieu Reims Adresse Rue de Mars Halles du Boulingrin Ville Reims lieuville Rue de Mars Halles du Boulingrin Reims Departement 51100

Reims Reims 51100 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/reims/

Marché aux livres Reims 2020-12-13 was last modified: by Marché aux livres Reims Reims 13 décembre 2020 51100 Reims

Reims 51100