Marché aux livres Médiathèque J’aime lire, 10 juillet 2022, Penestin.

Marché aux livres

Médiathèque J’aime lire, le dimanche 10 juillet à 08:30

Venez chiner et échanger vos livres neufs et d’occasion, affiches, cartes postales, vieux papiers, disques, jeux de sociétés, jeux vidéos et tout autres petits matériels audio. Ouvert aux particuliers et aux professionnels. Entrée gratuite pour les visiteurs.

Public

Venez chiner et échanger vos livres neufs et d’occasion, affiches, cartes postales, vieux papiers, disques, jeux de sociétés, jeux vidéos et tout autres petits matériels audio. Ouvert aux particu…

Médiathèque J’aime lire Rue Jacques Prévert 56760 Penestin Penestin Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-10T08:30:00 2022-07-10T14:00:00