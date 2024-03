Marché aux livres Médiathèque de Pénestin Penestin, dimanche 7 juillet 2024.

Marché aux livres Venez chiner et échanger vos livres neufs et d’occasion, affiches, cartes postales, vieux papiers, disques, jeux de sociétés, jeux vidéos et tout autres petits matériels audio. Ouvert aux particu… Dimanche 7 juillet, 08h30 Médiathèque de Pénestin Gratuit: 0

Début : 2024-07-07T08:30:00+02:00 – 2024-07-07T14:00:00+02:00

Fin : 2024-07-07T08:30:00+02:00 – 2024-07-07T14:00:00+02:00

Venez chiner et échanger vos livres neufs et d’occasion, affiches, cartes postales, vieux papiers, disques, jeux de sociétés, jeux vidéos et tout autres petits matériels audio.

Ouvert aux particuliers et aux professionnels. Entrée gratuite pour les visiteurs.

Médiathèque de Pénestin Allée du grand pré 56760 Penestin Penestin 56760 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 99 90 41 99 mediatheque@penestin.fr https://mediatheque.penestin.fr/ https://www.labaule-guerande.com/marche-aux-livres-penestin.html

ECO FAMILLE