Marché aux Livres Château de Taillebourg, 18 septembre 2021, Taillebourg. Marché aux Livres

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château de Taillebourg

Bouquinistes et libraires professionnels viendront à Taillebourg présenter leurs livres et documents. Pour ce deuxième rendez-vous au sein du site historique du château, ils vous proposeront un large choix d’ouvrages dans divers domaines

Gratuit. Accès libre sous réserve du respect des consignes sanitaires (Passe sanitaire exigé pour les personnes de plus de 18 ans / port du masque obligatoire).).

Marché aux livres, par l’Association des Bouquinistes de Saintonge et d’Aunis (A.B.S.A.). Château de Taillebourg Parc du château, 17350 Taillebourg Taillebourg Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:30:00

