Marché aux livres, cartes postales, timbres et vieux papiers Saint-Gaultier, dimanche 21 juillet 2024.

Toute la journée sur la place du Champ de Foire, marché aux livres, cartes postales, timbres et vieux papiers,

Nombreux exposants amateurs et professionnels. Entrée gratuite. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-21 06:00:00

fin : 2024-07-21 18:00:00

Place du champ de foire

Saint-Gaultier 36800 Indre Centre-Val de Loire tourisme@cc-valleedelacreuse.fr

L’événement Marché aux livres, cartes postales, timbres et vieux papiers Saint-Gaultier a été mis à jour le 2024-01-31 par OT Vallée de la Creuse