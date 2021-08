Saint-Satur Saint-Satur Cher, Saint-Satur Marché aux livres anciens Saint-Satur Saint-Satur Catégories d’évènement: Cher

Saint-Satur

Marché aux livres anciens Saint-Satur, 5 septembre 2021, Saint-Satur. Marché aux livres anciens 2021-09-05 08:30:00 – 2021-09-05 17:30:00

Saint-Satur Cher Saint-Satur Le Comité des Fêtes de Saint-Satur et les libraires professionnels de l’Amicale des bouquinistes Bourgogne-Berry vous présenteront leurs livres anciens ou d’occasion, bandes dessinées, vieux papiers et gravures dimanche 5 septembre de 8h30 à 17h30 sans interruption à la Chapelle Saint Thibault de Saint Satur. Entrée libre Port du masque obligatoire.

Respect des gestes barrières. (c) Comité des fêtes Saint-Satur dernière mise à jour : 2021-08-25 par

Détails Catégories d’évènement: Cher, Saint-Satur Autres Lieu Saint-Satur Adresse Ville Saint-Satur lieuville 47.33809#2.86539