Sancerre Sancerre Cher, Sancerre Marché aux livres anciens, occasions, vieux papiers, BD Sancerre Sancerre Catégories d’évènement: Cher

Sancerre

Marché aux livres anciens, occasions, vieux papiers, BD Sancerre, 3 octobre 2021, Sancerre. Marché aux livres anciens, occasions, vieux papiers, BD 2021-10-03 – 2021-10-03

Sancerre Cher Sancerre Les libraires professionnels de l’Amicale des Bouquinistes Bourgogne / Berry vous présenteront leurs livres anciens ou d’occasion, bandes dessinées, vieux papiers et gravures à la l’église Saint-Père la None de Sancerre. Organisé en partenariat avec le Comité des Fêtes de Sancerre.

Port du masque obligatoire, respect des gestes barrières. +33 6 76 67 98 95 Les libraires professionnels de l’Amicale des Bouquinistes Bourgogne / Berry vous présenteront leurs livres anciens ou d’occasion, bandes dessinées, vieux papiers et gravures à la l’église Saint-Père la None de Sancerre. Organisé en partenariat avec le Comité des Fêtes de Sancerre.

Port du masque obligatoire, respect des gestes barrières. ©Amicale des Bouquinistes Bourgogne Berry dernière mise à jour : 2021-09-22 par

Détails Catégories d’évènement: Cher, Sancerre Autres Lieu Sancerre Adresse Ville Sancerre lieuville 47.32959#2.83799