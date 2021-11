Toulouse place Martin-Luther King Toulouse Marche aux lampions place Martin-Luther King Toulouse Catégorie d’évènement: Toulouse

place Martin-Luther King, le mercredi 15 décembre à 16:00

Spectacle de rue —————- En partenariat avec les acteurs associatifs locaux, les Centres culturels vous invitent à un moment convivial, un temps festif au rendez-vous de nos imaginaires. Lumières étincelantes, et féerie de l’hiver, les quartiers s’illuminent au gré d’une déambulation joyeuse et musicale. Accompagnés d’artistes en tous genres, les enfants, les familles et plus largement l’ensemble des habitants sont invités à se joindre à cette parade. **Départs de la place André Abbal et de la place Martin-Luther King**

Entrée libre dans la limite des places disponibles

