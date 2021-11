Rohrwiller Rohrwiller Bas-Rhin, Rohrwiller Marche aux lampions, balade contée Rohrwiller Rohrwiller Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Rohrwiller Bas-Rhin Rohrwiller « Marches aujourd’hui, marches demain, à force de marcher tu fais du chemin…

Pas après pas, les histoires viennent chatouiller vos oreilles, réchauffer votre cœur et vous révéler l’origine de la neige, d’où nous vient le Hans Trapp ainsi que 1001 secrets…

Histoires sages pour gens de passage

Histoires mêlées de mots, de comptines en alsacien mais compréhensibles par tous

