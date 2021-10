Vitré Vitré Ille-et-Vilaine, Vitré Marché aux Jouets Vitré Vitré Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Vitré

Marché aux Jouets Vitré, 21 novembre 2021, Vitré. Marché aux Jouets 2021-11-21 – 2021-11-21

Vitré Ille-et-Vilaine Vous êtes à la recherche de cadeaux pour vos enfants ou petits-enfants? ou vous souhaitez les vendre? Ne manquez le marché aux jouets!

Vous pourrez également vendre des décorations de Noël !

Rendez-vous au Parc des Expositions de 9 h à 17h30.

Tarif exposant : 6 € la place avec une table (1m83x0m76) et une chaise.

Entrée gratuite pour les visiteurs.

Petite restauration sur place : sandwichs, viennoiseries, crêpes, chocolat chaud, café… Organisé par SVP. Les réservations se feront à l’Office de Tourisme du Pays de Vitré jusqu’au 19 novembre ou sur place selon le nombre de places restantes. http://svp-vitre.org/ Vous êtes à la recherche de cadeaux pour vos enfants ou petits-enfants? ou vous souhaitez les vendre? Ne manquez le marché aux jouets!

