MARCHÉ AUX JOUETS Meslay-du-Maine, 27 novembre 2021, Meslay-du-Maine.

MARCHÉ AUX JOUETS Espace Meslinois 24 Rue de la Gare Meslay-du-Maine

2021-11-27 09:30:00 – 2021-11-27 12:00:00 Espace Meslinois 24 Rue de la Gare

Meslay-du-Maine Mayenne Meslay-du-Maine

Vous avez des jouets qui ne servent plus…vous ne savez pas quoi en faire… Participez au marché aux jouets organisé le samedi 27 novembre par l’Espace Meslinois !

Le principe est simple :

-Je suis vendeur : je réserve un emplacement (gratuit) pour vendre mes jouets au prix que je décide. Priorité aux Meslinois jusqu’au 19 novembre mais l’inscription avant cette date est possible pour les non Meslinois.

-Je suis acheteur : je viens acheter et négocier le prix directement avec le vendeur.

Respect des mesures sanitaires en vigueur.

L’Espace Meslinois vous propose un marché aux jouets le samedi 27 novembre de 9h30 à 12h.

+33 2 43 64 39 98

Vous avez des jouets qui ne servent plus…vous ne savez pas quoi en faire… Participez au marché aux jouets organisé le samedi 27 novembre par l’Espace Meslinois !

Le principe est simple :

-Je suis vendeur : je réserve un emplacement (gratuit) pour vendre mes jouets au prix que je décide. Priorité aux Meslinois jusqu’au 19 novembre mais l’inscription avant cette date est possible pour les non Meslinois.

-Je suis acheteur : je viens acheter et négocier le prix directement avec le vendeur.

Respect des mesures sanitaires en vigueur.

Espace Meslinois 24 Rue de la Gare Meslay-du-Maine

dernière mise à jour : 2021-11-15 par