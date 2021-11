Mirecourt Mirecourt Mirecourt, Vosges MARCHÉ AUX JOUETS LIVRES PUÉRICULTURE ET VÊTEMENTS Mirecourt Mirecourt Catégories d’évènement: Mirecourt

MARCHÉ AUX JOUETS LIVRES PUÉRICULTURE ET VÊTEMENTS Espace Flambeau Avenue Charles Duchêne – Espace Flambeau Mirecourt

2021-12-05 09:30:00 – 2021-12-05 17:00:00

Mirecourt Vosges Marché aux jouets livres puériculture et vêtements

organisée par l’association Familiale intercommunale de Mirecourt

Renseignement et inscription : 06 77 27 88 04 ou au 06 63 40 43 06

Conditions : adhésion à l’association familiale cotisation : 4€

Réservation table 1,20m (2 maximum) : 6€ la table. Date de limite de réservation 20 novembre 2021

Marché ouvert à toute personne adhérente à l’association Familiale

Passe sanitaire et masque obligatoire +33 6 77 27 88 04 Association Familiale

Espace Flambeau Avenue Charles Duchêne – Espace Flambeau Mirecourt

