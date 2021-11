L'Herbergement Salle Aquarelle L'Herbergement, Vendée Marché aux jouets – APEL – 2021 Salle Aquarelle L'Herbergement Catégories d’évènement: L'Herbergement

Vendée

Marché aux jouets – APEL – 2021
Salle Aquarelle, 21 novembre 2021, L'Herbergement.

Salle Aquarelle, le dimanche 21 novembre à 09:00

L’APEL de l’école privée Arc en Ciel organise un marché aux jouets le dimanche 21 novembre 2021 de 9h à 12h, Salle Aquarelle à L’Herbergement. Entrée gratuite. Pass sanitaire obligatoire. Buvette sur place. Réservation : [marcheauxjouets@laposte.net](mailto:marcheauxjouets@laposte.net).

Entrée gratuite. Pass sanitaire obligatoire. Tarifs exposants : Table 1,20m : 6 € / Table 1,80m ou table ronde : 7 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-21T09:00:00 2021-11-21T13:00:00

Détails Catégories d’évènement: L'Herbergement, Vendée Autres Lieu Salle Aquarelle Adresse 69 rue Georges Clemenceau, 85260 L'Herbergement Ville L'Herbergement lieuville Salle Aquarelle L'Herbergement