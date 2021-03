Rupt-sur-Moselle Rupt-sur-Moselle RUPT SUR MOSELLE, Vosges MARCHÉ AUX HARENGS Rupt-sur-Moselle Catégories d’évènement: RUPT SUR MOSELLE

Vosges

MARCHÉ AUX HARENGS, 20 mars 2021-20 mars 2021, Rupt-sur-Moselle. MARCHÉ AUX HARENGS 2021-03-20 09:00:00 09:00:00 – 2021-03-20 17:30:00 17:30:00

Rupt-sur-Moselle Vosges Rupt-sur-Moselle Braderie dans les rues du centre de Rupt sur Moselle avec la présence des exposants du Salon des Vins et du Terroir sur le marché. +33 3 29 24 34 09 http://www.ruptsurmoselle.fr/ Braderie dans les rues du centre de Rupt sur Moselle avec la présence des exposants du Salon des Vins et du Terroir sur le marché. Mairie de Rupt sur Moselle

Détails Catégories d’évènement: RUPT SUR MOSELLE, Vosges Autres Lieu Rupt-sur-Moselle Adresse Ville Rupt-sur-Moselle