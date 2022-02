Marché aux fruits Chanas Chanas Catégories d’évènement: Chanas

Isère

Marché aux fruits Chanas, 15 mai 2022, Chanas. Marché aux fruits Chanas

2022-05-15 14:00:00 14:00:00 – 2022-09-15

Chanas Isère Chanas Durant la période de production de fruits, de la mi-mai à la mi-août, se tient sur la place du marché le « Marché aux fruits de Chanas » contact@mairie-chanas.fr +33 4 74 84 33 77 Chanas

dernière mise à jour : 2021-12-13 par Office de Tourisme Entre Bièvre et Rhône

Détails Catégories d’évènement: Chanas, Isère Autres Lieu Chanas Adresse Ville Chanas lieuville Chanas Departement Isère

Chanas Chanas Isère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chanas/

Marché aux fruits Chanas 2022-05-15 was last modified: by Marché aux fruits Chanas Chanas 15 mai 2022 Chanas Isère

Chanas Isère