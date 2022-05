Marché aux fraises La Geneytouse La Geneytouse Catégories d’évènement: 87400

LA GENEYTOUSE

Marché aux fraises La Geneytouse, 5 juin 2022, La Geneytouse. Marché aux fraises Place de l’Eglise La Geneytouse

2022-06-05 08:00:00 08:00:00 – 2022-06-05 19:00:00 19:00:00

Place de l’Eglise 87400 La Geneytouse Rdv de 8h à 19h sur la place de l’église. Payant pour un stand pour le vide greniers. Repas payant. Rens./résa. : 05 55 09 70 12 Marché aux fraises organisé par le Comité des fêtes. Différents stands d’artisanat, exposition, vente de produits régionaux, vide-greniers, randonnée pédestre avec 3 circuits de 8, 12 et 18 km, animations musicales avec la fanfare de Saint-Germain Les Belles, repas au stand “Chez Claudius”, groupe de variétés “Aloha”. Rdv de 8h à 19h sur la place de l’église. Payant pour un stand pour le vide greniers. Repas payant. Rens./résa. : 05 55 09 70 12 Place de l’Eglise La Geneytouse

dernière mise à jour : 2022-04-14 par

Détails Catégories d’évènement: 87400, LA GENEYTOUSE Autres Lieu La Geneytouse Adresse Place de l'Eglise Ville La Geneytouse lieuville Place de l'Eglise La Geneytouse

La Geneytouse La Geneytouse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-geneytouse/

Marché aux fraises La Geneytouse 2022-06-05 was last modified: by Marché aux fraises La Geneytouse La Geneytouse 5 juin 2022

La Geneytouse