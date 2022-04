MARCHÉ AUX FLEURS Volmunster Volmunster Catégories d’évènement: Moselle

Volmunster

MARCHÉ AUX FLEURS Volmunster, 8 mai 2022, Volmunster. MARCHÉ AUX FLEURS Volmunster

2022-05-08 10:00:00 10:00:00 – 2022-05-08 18:00:00 18:00:00

Volmunster Moselle Volmunster Marché aux fleurs. Organisé par le Syndicat des arboriculteurs du Moulin d’Eschviller, en partenariat avec la Communauté de communes du Pays de Bitche. Nombreux stands d’horticulture, de fleuriste, de vannerie et de décorations extérieures. Démonstration arboricole.

Repas : deux menus au choix. Buvette et petite restauration toute la journée.

Site du Moulin d’Eschviller ouvert : visite du rucher et du Moulin avec la scierie. +33 6 09 34 97 03 Volmunster

