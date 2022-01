Marché aux fleurs Tarascon, 21 mai 2022, Tarascon.

Cette nouvelle édition réunit plus de 80 exposants, paysagistes et passionnés, fidèles à cet événement de saison inscrit au calendrier des plus belles fêtes printanières et horticoles de France. Marché aux fleurs, espaces paysagers et horticoles. Marché du terroir et des saveurs.

Tarascon se transforme en un jardin extraordinaire, coloré, odorant et animé! Depuis 39 ans, ce marché aux fleurs souffle un air de campagne et d’exotisme sur la ville et ravit les amateurs de spécimens rares, de plantes aromatiques et autres cactées.

http://www.tarascon.fr/

