Siradan Hautes-Pyrénées Siradan Marché aux fleurs au profit des écoles. “Le Bonheur est dans le Pré O”, association des parents d’élèves des écoles de Saléchan et Siradan est heureuse de pouvoir de nouveau vous accueillir pour son marché aux fleurs.

Fleurs de qualité.

Repas partagé à midi. assobdpo@gmail.com +33 6 75 67 05 44 à la salle des fêtes SIRADAN Siradan

