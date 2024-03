Marché aux fleurs Scherwiller, dimanche 5 mai 2024.

Marché aux fleurs avec la présence d’horticulteurs, de producteurs locaux et d’associations locales. Idées de jardinage, rempotage gratuit, petite restauration et buvette sur place. 0 EUR.

Début : 2024-05-05 10:00:00

fin : 2024-05-05 17:00:00

Place de la Libération

Scherwiller 67750 Bas-Rhin Grand Est mairie@scherwiller.fr

L’événement Marché aux fleurs Scherwiller a été mis à jour le 2024-03-25 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme