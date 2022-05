Marché aux fleurs Saint-Laurent-les-Églises Saint-Laurent-les-Églises Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Saint-Laurent-les-Églises

Marché aux fleurs Saint-Laurent-les-Églises, 8 mai 2022, Saint-Laurent-les-Églises. Marché aux fleurs Le Bourg Saint-Laurent-les-Églises

2022-05-08 08:30:00 08:30:00 – 2022-05-08 17:00:00 17:00:00

Le Bourg Saint-Laurent-les-Églises Haute-Vienne Saint-Laurent-les-Églises Dimanche 08 mai, de 08h30 à 17h, école primaire de Saint-Laurent-Les-Églises. Informations : lesenfantsdabord87240@gmail.com. Marché aux fleurs organisé par l’association Les Enfants d’Abord. Organisation d’une tombola, pour petits et grands ! Dimanche 08 mai, de 08h30 à 17h, école primaire de Saint-Laurent-Les-Églises. Informations : lesenfantsdabord87240@gmail.com. Le Bourg Saint-Laurent-les-Églises

