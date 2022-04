Marché aux fleurs, produits du terroir et artisanat Montélimar Montélimar Catégories d’évènement: Drôme

Montélimar Drôme Marché aux fleurs, produits du terroir et artisanat au Jardin public de Montélimar le dimanche 24 avril toute la journée

Les bénéfices de ce marché seront versés aux associations d’enfants malades, défavorisés. kiwanislavaldaine@gmail.com http://kiwanis.valdaine.pagesperso-orange.fr/ Jardin Public Allées Provençales Montélimar

