Madonne-et-Lamerey Vosges Madonne-et-Lamerey Marché aux fleurs

Fleurs, Replants, Motoculture, Jardinage. Produits du Terroir, Natures et Bios, Écrivains Régionaux, Artisanat d’Art… Expositions de peinture

Animations Musicales, Présence d’Artistes et d’Associations.

2€ le mètre linéaire inscription de la Lamadonienne avant le 30 avril 2022

Restauration et buvette sur place lalamadonienne@gmail.com +33 6 19 55 35 85 La Lamadonienne

