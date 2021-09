Lille place Vanhoenacker Lille, Nord Marché aux fleurs Lille-Moulins place Vanhoenacker Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Marché aux fleurs Lille-Moulins place Vanhoenacker, 29 septembre 2021, Lille. Marché aux fleurs Lille-Moulins

place Vanhoenacker, le mercredi 29 septembre à 15:00

Des marchands de plantes et fleurs viendront se joindre aux marchands habituels sur la place Vanhoenacker. La remise des prix du concours des quartiers fleuris aura lieu à cette occasion à partir de 17h30. Port du masque obligatoire et application des gestes barrières.

entrée libre(les mesures sanitaires seront mises en place)

Marché aux fleurs place Vanhoenacker place Vanhoenacker Lille Lille Lille-Moulins Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-29T15:00:00 2021-09-29T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu place Vanhoenacker Adresse place Vanhoenacker Lille Ville Lille lieuville place Vanhoenacker Lille