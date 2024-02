Marché aux fleurs Le Printemps des fleurs Salle Omnisport Plobannalec-Lesconil, dimanche 12 mai 2024.

Le Comité de Jumelage de Plobannalec-Lesconil organise le traditionnel Printemps des Fleurs, le dimanche 12 mai de 9h00 à 18h00, à la salle omnisport de Plobannalec-Lesconil.

Pour la 6ème édition, plus d’une trentaine d’exposants proposeront bien sûr des fleurs, des plants variés ou des arbustes mais aussi des nichoirs et des objets de décoration pour le jardin.

De nombreux artistes et artisans locaux et régionaux présenteront également des produits du terroir et de la mer, des cosmétiques, des accessoires textiles ou bien encore des objets pour la décoration

d’intérieur.

Le Comité de Jumelage assurera la vente de galettes et de crêpes sur place.

Enfin, une tombola sera organisée tout au long de la journée.

Un cadre idéal pour une sortie printanière en famille et pour découvrir les nouvelles tendances du jardin !

Entrée gratuite – Parkings gratuits à proximité

Si la météo ne devait pas permettre la tenue du marché sur le port, celui-ci aura lieu à la Salle Omnisports de Pont-Plat. .

Début : 2024-05-12 10:00:00

fin : 2024-05-12 18:00:00

Salle Omnisport Pont Plat

Plobannalec-Lesconil 29740 Finistère Bretagne jumelage.plobannalec.lesconil@gmail.com

