Marché aux fleurs La Chapelle-Montligeon La Chapelle-Montligeon Catégories d’évènement: La Chapelle-Montligeon

Orne

Marché aux fleurs La Chapelle-Montligeon, 8 mai 2022, La Chapelle-Montligeon. Marché aux fleurs La Chapelle-Montligeon

2022-05-08 – 2022-05-08

La Chapelle-Montligeon Orne La Chapelle-Montligeon Le syndicat d’initiative et la commune de La Chapelle-Montligeon organisent un marché aux fleurs, artisanat et produits régionaux. La chanteuse Louise animera par ses chansons cet évènement. Manèges pour enfants. Restauration sur place. Le syndicat d’initiative et la commune de La Chapelle-Montligeon organisent un marché aux fleurs, artisanat et produits régionaux. La chanteuse Louise animera par ses chansons cet évènement. Manèges pour enfants. Restauration sur place. silachapellemontligeon@gmail.com Le syndicat d’initiative et la commune de La Chapelle-Montligeon organisent un marché aux fleurs, artisanat et produits régionaux. La chanteuse Louise animera par ses chansons cet évènement. Manèges pour enfants. Restauration sur place. La Chapelle-Montligeon

dernière mise à jour : 2022-04-21 par

Détails Catégories d’évènement: La Chapelle-Montligeon, Orne Autres Lieu La Chapelle-Montligeon Adresse Ville La Chapelle-Montligeon lieuville La Chapelle-Montligeon Departement Orne

La Chapelle-Montligeon La Chapelle-Montligeon Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-chapelle-montligeon/

Marché aux fleurs La Chapelle-Montligeon 2022-05-08 was last modified: by Marché aux fleurs La Chapelle-Montligeon La Chapelle-Montligeon 8 mai 2022 La Chapelle-Montligeon Orne

La Chapelle-Montligeon Orne