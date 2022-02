Marché aux fleurs Issigeac, 8 mai 2022, Issigeac.

Marché aux fleurs Route de Bergerac Parking de la Banège Issigeac

2022-05-08 09:00:00 – 2022-05-08 18:00:00 Route de Bergerac Parking de la Banège

Issigeac Dordogne Issigeac

EUR Découvrez Issigeac sous les fleurs et profitez de cette journée pour enrichir et orner vos jardins et maisons ! De nombreux stands de fleurs, plantes aromatiques, arbustes et objets de décoration pour le jardin ainsi que des produits régionaux.

+33 5 53 58 79 62

Mélissa Céfaï

dernière mise à jour : 2022-02-01 par