Hèches Hautes-Pyrénées Hèches Marché aux Fleurs et aux Plants bio

Organisé par l’Amicale de l’école de Hèches Dès 14h :

Animations nature

Animations enfants (maquillage, ateliers créatifs)

Balade nature (encadrée par des professionnels, places limitées)

Concours de pétanque Buvette et restauration rapide sur place. Renseignements au 06-63-17-41-24. +33 6 63 17 41 24 HECHES A la salle des fêtes Hèches

