Marché aux Fleurs Gabarret Gabarret Catégories d’évènement: Gabarret

Landes

Marché aux Fleurs Gabarret, 7 mai 2022, Gabarret. Marché aux Fleurs Gabarret

2022-05-07 – 2022-05-08

Gabarret Landes Gabarret Deux journées printanières où les fleurs vous offriront leurs plus belles couleurs en compagnie des créations réalisées par les artisans locaux. Le marché accueille aussi une collection de véhicules anciens à découvrir.

Un week-end sous les platanes de la place des Arènes à partager en famille et fleurir son chez-soi. Deux journées printanières où les fleurs vous offriront leurs plus belles couleurs en compagnie des créations réalisées par les artisans locaux. Le marché accueille aussi une collection de véhicules anciens à découvrir. Deux journées printanières où les fleurs vous offriront leurs plus belles couleurs en compagnie des créations réalisées par les artisans locaux. Le marché accueille aussi une collection de véhicules anciens à découvrir.

Un week-end sous les platanes de la place des Arènes à partager en famille et fleurir son chez-soi. ©acpg

Gabarret

dernière mise à jour : 2022-03-21 par

Détails Catégories d’évènement: Gabarret, Landes Autres Lieu Gabarret Adresse Ville Gabarret lieuville Gabarret Departement Landes

Gabarret Gabarret Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gabarret/

Marché aux Fleurs Gabarret 2022-05-07 was last modified: by Marché aux Fleurs Gabarret Gabarret 7 mai 2022 Gabarret Landes

Gabarret Landes