Marché aux Fleurs et Produits du Terroir Varennes-Vauzelles, 14 mai 2022, Varennes-Vauzelles.

Marché aux Fleurs et Produits du Terroir Varennes-Vauzelles

2022-05-14 09:00:00 – 2022-05-14 18:00:00

Varennes-Vauzelles Nièvre Varennes-Vauzelles

EUR Le retour du printemps nous donne des envies de fleurs, de jardin, de pique-nique et de flânerie en pleine nature.

Pour satisfaire toutes ces envies, la ville de Varennes-Vauzelles vous a concocté un Marché aux Fleurs et Produits du Terroir, le samedi 14 mai, de 9h à 18h, Place Montorge où vous trouverez des plants de fleurs et de légumes , des conseils et des astuces de jardinage et des produits du terroir. Ce marché est organisé en partenariat avec La Belle Nièvre et Botanic.

apassaquit@ville-varennes-vauzelles.fr +33 3 86 71 61 71 https://ville-varennes-vauzelles.fr/

Varennes-Vauzelles

