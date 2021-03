MARCHE AUX FLEURS ET PRODUITS DU TERROIR, 11 avril 2021-11 avril 2021, Pomérols.

MARCHE AUX FLEURS ET PRODUITS DU TERROIR 2021-04-11 07:00:00 07:00:00 – 2021-04-11 17:00:00 17:00:00

Pomérols Hérault Pomérols

Le printemps s’annonce avec l’envie de planter fleurs, légumes, de faire son jardin pour récolter, le moment venu, tomates, fraises et autres fruits et légumes qui sentiront bon la terre et le bon air. Fleuristes, horticulteurs, paysagistes seront à Pomérols, dimanche 11 avril, avec leurs parterres de fleurs, de plantes vertes, d’arbustes pour donner des conseils de plantation, d’entretien et des idées pour réaliser, par exemple, un beau jardin d’agrément.

Tous les exposants sont les bienvenus et peuvent s’inscrire au 06 22 66 11 32.

commune.pomerols@orange.fr https://www.pomerols.fr/

