Orne

Marché aux fleurs et plants potagers Charencey, 8 mai 2022, Charencey. Marché aux fleurs et plants potagers MOUSSONVILLIERS Le bourg Charencey

2022-05-08 09:00:00 09:00:00 – 2022-05-08 17:00:00 17:00:00 MOUSSONVILLIERS Le bourg

Charencey Orne Charencey L’association des amis de Notre Dame de l’Assomption de Moussonvilliers organise toute la journée, son maché aux fleurs et plants potagers. Possibilité de réserver vos plants avant le marché au :0 662 64 98 50.

10h 30 Messe suivis à 11h30 de la commémoration au monument aux morts et d’un verre de l’amitié. L’association des amis de Notre Dame de l’Assomption de Moussonvilliers organise toute la journée, son maché aux fleurs et plants potagers. Possibilité de réserver vos plants avant le marché au :0 662 64 98 50.

