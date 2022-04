Marché aux fleurs et plants à St Laurent d’Olt Saint-Laurent-d’Olt Saint-Laurent-d'Olt Catégories d’évènement: Aveyron

Saint-Laurent-d’Olt Aveyron Saint-Laurent-d’Olt EUR 12 14 Organisé par le Conseil des Parents d’Elèves de l’école de St Laurent d’Olt. Rendez-vous à la salle polyvalente. MARCHE AUX FLEURS : – géraniums, surfinias, pétunias, impatients, suspensions, oeillets d’Inde, begognettes, verveines, pourpiers et autres fleurs… – tomates (coeur de boeuf, marmande, roma, cornu des Andes, cocktail), courgettes, aubergines, potimarrons, potirons et autres plants, …

Organisé par le Conseil des Parents d'Elèves de l'école de St Laurent d'Olt. Rendez-vous à la salle polyvalente. MARCHE AUX FLEURS : – géraniums, surfinias, pétunias, impatients, suspensions, oeillets d'Inde, begognettes, verveines, pourpiers et autres fleurs… – tomates (coeur de boeuf, marmande, roma, cornu des Andes, cocktail), courgettes, aubergines, potimarrons, potirons et autres plants, …

– assortiments d'aromates

