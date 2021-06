Bellegarde Cour du Château Bellegarde Marché aux fleurs et fête de la musique Cour du Château Bellegarde Catégorie d’évènement: Bellegarde

Marché aux fleurs et fête de la musique
Cour du Château, 19 juin 2021-19 juin 2021, Bellegarde.

le samedi 19 juin à Cour du Château

Marché aux fleurs dans la Cour d’Antin et fête de la musique le soir jusqu’à 22h30 sur la Place Jules Ferry, organisés par le comité des fêtes et l’ACIAB. Marché aux fleurs et fête de la musique Cour du Château Bellegarde Bellegarde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-19T09:00:00 2021-06-19T18:00:00;2021-06-19T18:00:00 2021-06-19T22:30:00

Cour du Château
Adresse Bellegarde