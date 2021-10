La Chapelle-d'Armentières la Chapelle d'Armentières La Chapelle-d'Armentières, Nord Marché aux fleurs et aux senteurs #1 la Chapelle d’Armentières La Chapelle-d'Armentières Catégories d’évènement: La Chapelle-d'Armentières

Nord

Marché aux fleurs et aux senteurs #1 la Chapelle d’Armentières, 3 octobre 2021, La Chapelle-d'Armentières. Marché aux fleurs et aux senteurs #1

la Chapelle d’Armentières, le dimanche 3 octobre à 08:00

La commission environnement organise son premier Marché aux fleurs et aux senteurs au SQUARE BIRCHINGTON

entrée libre

1er marché aux fleurs et aux senteurs. Tous les sens seront mis à l’honneur ! la Chapelle d’Armentières square Birchington La Chapelle-d’Armentières Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-03T08:00:00 2021-10-03T13:00:00

Détails Catégories d’évènement: La Chapelle-d'Armentières, Nord Autres Lieu la Chapelle d'Armentières Adresse square Birchington Ville La Chapelle-d'Armentières lieuville la Chapelle d'Armentières La Chapelle-d'Armentières