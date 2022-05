Marché aux fleurs et aux plants Saint-Martin-Terressus Saint-Martin-Terressus Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Saint-Martin-Terressus

Marché aux fleurs et aux plants Saint-Martin-Terressus, 8 mai 2022, Saint-Martin-Terressus. Marché aux fleurs et aux plants Le Bourg Saint-Martin-Terressus

2022-05-08 09:00:00 09:00:00 – 2022-05-08 17:00:00 17:00:00

Le Bourg Haute-Vienne Saint-Martin-Terressus Rdv de 9h à 17h dans le bourg. Gratuit. Réservation obligatoire et bulletin d’inscription à demander par mail à ape.rpi87@gmail.com ou au 06 75 51 94 61 Marché aux fleurs et plans, randonnée à 9h et tournoi de Molky à 11h. Les bénéfices permettent de financer les sorties scolaires des enfants du RPI de Saint Martin Terressus et du Chatenet en Dognon. Rdv de 9h à 17h dans le bourg. Gratuit. Réservation obligatoire et bulletin d’inscription à demander par mail à ape.rpi87@gmail.com ou au 06 75 51 94 61 Le Bourg Saint-Martin-Terressus

dernière mise à jour : 2022-04-28 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Vienne, Saint-Martin-Terressus Autres Lieu Saint-Martin-Terressus Adresse Le Bourg Ville Saint-Martin-Terressus lieuville Le Bourg Saint-Martin-Terressus

Marché aux fleurs et aux plants Saint-Martin-Terressus 2022-05-08 was last modified: by Marché aux fleurs et aux plants Saint-Martin-Terressus Saint-Martin-Terressus 8 mai 2022

Saint-Martin-Terressus